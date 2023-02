Rochade: Liberale wappnen sich für schwierige Zeiten

Bukarest (ADZ) - Wegen der nahenden Rochade auf Regierungschef- und teils auch auf Ministerebene rechnen die mitregierenden Liberalen offenbar mit schwierigen Zeiten. Wie die Medien unter Berufung auf PNL-Insider berichteten, hat Regierungs- und PNL-Chef Nicolae Ciucă deswegen am Montag auf einer Sitzung der PNL-Leitung ein Mandat für sich und sein Unterhändler-Team beantragt, das mit der PSD über „die politische Architektur“ der kommenden Wochen und Monate verhandeln soll. Gegenüber der Parteileitung soll Ciucă zudem hervorgehoben haben, dass eine „einwandfreie Organisierung“ ausschlaggebend sei, um die „anstehenden Events“ managen zu können. Seine Liberalen forderte der Parteichef zudem zu Zurückhaltung auf – von Attacken auf den sozialdemokratischen Seniorpartner sei abzusehen, prioritär seien letztlich die Regierungsgeschäfte, nicht „Politspielchen“, so Ciucă.



Die laut Koalitionsvertrag Ende Mai anstehende Rochade sorgt bereits seit Jahresbeginn für zunehmende Spannungen vor allem zwischen PNL und PSD. Zuletzt hatten die Liberalen einen Aufschub der Rochade bis zum Herbst ins Gespräch gebracht, was die PSD jedoch dezidiert ablehnte.