Rückendeckung für die Ukraine

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis hat seinem Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj Unterstützung für das Recht der Ukraine zugesichert, die eigene Wahl bei außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen zu treffen. Die beiden Präsidenten telefonierten anlässlich der 30. Jährung diplomatischer Beziehungen ihrer Länder und im Kontext der aktuellen Sicherheitslage in der Region. Nicht akzeptabel seien Johannis zufolge die Androhung von Gewalt und der Versuch, die „gegenwärtigen Parameter der europäischen Sicherheitsarchitektur“ zu untergraben, aber auch der Ansatz, „Einfluss-Sphären wieder herzustellen“.



Laut einer Pressemeldung aus dem Cotroceni-Palast habe Präsident Johannis dem ukrainischen Staatschef auch Beistand für die Politik der Nichtanerkennung der illegalen Annexion der Krim zugesagt und das verantwortungsvolle Verhalten der Ukraine zur Vermeidung größerer Spannungen begrüßt. Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte für die aktive Unterstützung Rumäniens bei der NATO und der EU. Es sei wichtig, der Ukraine eine „europäischen Perspektive” zu bieten, sein Land hoffe auf die rumänische Unterstützung dieses ambitionierten Ziels, so eine Verlautbarung der Präsidialverwaltung in Kiew.