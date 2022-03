Rumänen sollen Russland verlassen

Bukarest (ADZ) – Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der „äußerst volatilen Sicherheitslage in der Region“ hat das Auswärtige Amt am Montag alle sich auf dem Gebiet der Russischen Föderation aufhaltenden rumänischen Staatsangehörigen zum umgehenden Verlassen des Landes aufgefordert. Rumänische Bürger sind zudem ersucht, von Reisen in die Russische Föderation abzusehen. Infolge der EU-weit geltenden Luftraumsperrungen für russische Flugzeuge empfahl das Außenministerium allen Rumänen in Russland, auf Flüge mit Zwischenlandung in Istanbul oder Dubai oder den Landweg via Estland zu setzen.