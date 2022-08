Rumänen vertrauen ihren Politikern nicht

Bukarest (ADZ) - Das Vertrauen der rumänischen Bürgerinnen und Bürger in ihre Spitzenpolitiker ist dramatisch zurückgegangen: Laut jüngster, im Auftrag der PSD erfolgten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Avangarde liegt der höchste Vertrauenswert, den ein rumänischer Politiker zurzeit genießt, nämlich bei mageren 25 Prozent. Den am Dienstag veröffentlichen Ergebnissen einer im Zeitraum 22. bis 31. Juli durchgeführten Umfrage zufolge führt PSD-Chef Marcel Ciolacu mit diesem de facto wenig rühmlichen Wert in der Vertrauensskala – allerdings ist auch er gegenüber Januar (30%) deutlich abgesackt.



Noch desolater stehen die restlichen Spitzenpolitiker da: Zweitplatzierter in der Vertrauensskala ist mit 18% Regierungs- und PNL-Chef Nicolae Ciucă, dessen Vertrauenswerte sich jedoch gegenüber Januar (30%) fast halbiert haben. Mit bloß 15% Vertrauen landete Staatspräsident Klaus Johannis auf Platz 3 – dessen Werte haben sich seit letztem Herbst bzw. seiner über Nacht erfolgten Kehrtwende in puncto Koalition seiner Liberalen mit der PSD nicht mehr erholt.



Platz 4 in der Vertrauensskala belegt mit 11% AUR-Chef George Simion, während USR-Chef Cătălin Drulă auf 9% kommt.