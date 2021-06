Rumänien fährt Impfstoff-Bestellungen zurück

Bukarest (ADZ) – Die rumänischen Behörden sehen sich genötigt, wegen der stetig sinkenden Zahl von Impfwilligen ihre Corona-Impfstoff-Bestellungen erstmals zu revidieren bzw. zurückzufahren: Wie Andrei Baciu, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, am Dienstag mitteilte, wird Rumänien von den im laufenden Monat zur Verfügung stehenden insgesamt 7 Millionen Corona-Impfstoff-Dosen bloß rund 2,6 Millionen beziehen, um nicht zu riskieren, dass überzählige Dosen mangels Interessenten letzten Endes womöglich verfallen.



Auch der Koordinator der nationalen Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, stellte klar, dass es ein „Gleichgewicht“ zwischen Zahl der gelieferten Impfstoff-Dosen und der Nachfrage geben müsse. Der Militärarzt räumte offen ein, dass die Zahl der Impflinge in den letzten Wochen „konstant zurückgegangen“ ist, und gab dementsprechend auch bekannt, dass in insgesamt elf Corona-Impfzentren die Tätigkeit vorübergehend eingestellt und in weiteren 127 durch kürzere Öffnungszeiten gedrosselt wird. Gheorghiță hob hervor, dass keines der Impfzentren definitiv geschlossen wird und bei steigender Nachfrage sofort wieder hochgefahren werden kann.