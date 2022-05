Rumänien: Kleinster Anteil IT-Spezialisten

Bukarest (ADZ) – Rumänien hat EU-weit den kleinsten Anteil an IT-Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt, laut einer kürzlich veröffentlichten Eurostat-Studie. Nur 2,6 Prozent der Angestellten unseres Landes haben im Jahr 2021 im IT-Bereich gearbeitet. Der Trend scheint jedoch leicht steigend zu sein: im Jahr 2020 waren es 2,4 Prozent, im Jahr 2012 nur 1,3 Prozent.



Allerdings arbeiten in der rumänischen und bulgarischen IT-Branche die meisten Frauen EU-weit: 26 Prozent in Rumänien und 28,2 Prozent in Bulgarien. Der EU-Durchschnitt liegt bei 20 Prozent. 52,6 Prozent der rumänischen IT-Spezialisten sind zwischen 35 und 74 Jahre alt (EU-weit: 63,9 Prozent).

Den größten Anteil an IT-Spezialisten am lokalen Arbeitsmarkt erbringt Schweden mit 8 Prozent, gefolgt von Finnland mit 7,4 Prozent. Der kleinste Anteil in Europa liegt in der Türkei mit 1,3 Prozent.



In der EU haben im Vorjahr rund neun Millionen Personen in der IT-Branche gearbeitet, bzw. rund 4,5 Prozent aller Angestellten.