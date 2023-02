Rumänien richtet Gipfel der 3SI im Herbst aus

Bukarest (ADZ) – Außenminister Bogdan Aurescu hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt, dass Rumänien der Drei-Meere-Initiative (3SI) einen strategischen Stellenwert beimisst und daher das Gipfeltreffen und das Geschäftsforum der Initiative in diesem Jahr veranstaltet. Die 3SI ist ein Zusammenschluss von mehrheitlich Anrainerländern der Ostsee, der Adria und des Schwarzen Meeres. Aurescu traf sich in München auch mit amerikanischen Politikern, mit denen er über die Aussichten für visumfreie USA-Reisen rumänischer Staatsangehöriger sowie über mehr amerikanische Truppen in Rumänien diskutierte.