Rumäniens Botschaft in Kiew wieder eröffnet

Bukarest/Kiew (ADZ) – Gute zehn Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Rumänien seine Botschaft in der Hauptstadt des kriegsbeutelten Nachbarlandes am Wochenende wieder eröffnet. Das teilte Außenminister Bogdan Aurescu (PNL) via Twitter mit. Er freue sich, dass die rumänische Gesandtschaft in Kiew ihre Tätigkeit habe wiederaufnehmen können; Rumänien stehe voll und ganz zur Ukraine und deren mutigen Kampf um Freiheit, twitterte Aurescu.

Rumänien hatte, wie die meisten anderen Staaten auch, seine Botschaft in Kiew in den ersten Tagen der russischen Invasion bzw. am 26. Februar geschlossen.