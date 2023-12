Rumänische Geisel in Gaza tot

Bukarest (ADZ) - Das Auswärtige Amt (MAE) hat am Samstagvormittag den Tod einer Hamas-Geisel mit doppelter, rumänischer und israelischer Staatsbürgerschaft im Gaza-Streifen bestätigt. Es handele sich um den 54-jährigen Rettungssanitäter Ronen Engel, dessen Ehefrau und beide Töchter am vergangenen Mittwoch in einem Geiselaustausch mit Israel aus den Händen der Hamas-Entführer befreit wurden, laut Nachrichtenportal Antena3 CNN. Drei weitere Geiseln mit doppelter Staatsbürgerschaft seien laut MAE weiterhin im Gaza-Streifen gefangen.