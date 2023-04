Rumänische Landwirte besser entschädigt

Bukarest (ADZ) - Im Kontext des Streits um die Verluste durch billige Getreide-Importe aus der Ukraine hat PSD-Chef Marcel Ciolacu nach Gesprächen mit Kommissionsvize Frans Timmermans neue Hilfen für rumänische Farmer in Aussicht gestellt – diesmal nach einer gerechten Formel, versicherte er auf Facebook. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits festgestellt, dass große Mengen von ukrainischem Getreide auf den Markt strömen und die EU-Landwirte Hilfe verdienen, um mit den Folgen für die Preise fertig zu werden. Die bereits verteilten 56 Millionen Euro aus der Agrarnotreserve seien nur ein erster Schritt gewesen, der aber nicht ausreiche.



Der Agrarverband Clubul Fermierilor Români verlangt laut Adevărul in einem offenen Schreiben an Premierminister Nicolae Ciucă nun einen systemischen Ansatz, um die kriegsbedingten Schäden und Risiken für die Landwirte abzuwenden, darunter auch eine Schwächung der Position Rumäniens als Getreideausfuhrland. Zusammen mit Polen, Ungarn, Bulgarien und der Slowakei hat Rumänien jetzt in einem Schreiben an die EU-Kommission auch die erneute Einführung von Zöllen und Quoten für ukrainische Agrarerzeugnisse ins Gespräch gebracht.