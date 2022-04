Rumänische MiGs bleiben am Boden

Bukarest (ADZ) – Das Verteidigungsministerium hat am Wochenende beschlossen, alle Flüge der in die Jahre gekommenen Abfangjäger MiG-21 Lancer der rumänischen Luftwaffe auszusetzen. Grund für den Beschluss waren nach Angaben von Generalstabschef Daniel Petrescu die zunehmenden technischen Probleme der Kampfjets und vor allem die insgesamt 20 MiG-Abstürze in den letzten drei Jahrzehnten, bei denen elf Piloten ums Leben kamen. Ausrangiert sollen die knapp 60 Jahre alten MiG21 Lancer allerdings erst im Jahr 2024 werden.