Rumänischer EU-Abgeordneter abgestraft

Bukarest (ADZ) – Der EU-Abgeordnete Cristian-Vasile Terheș (PNȚCD) ist am Dienstag mit dem Entzug einer Woche Tagegeld abgestraft worden, weil er das digitale Covid-Zertifikat am Eingang des Parlaments nie vorgelegt hatte, obwohl dies seit dem 3. November als Pflicht gilt. Dies kündigte Terheș selber über sein Facebook-Konto an und bezeichnete die Strafe, die er anfechten will, als missbräuchlich. Terheș, der sein griechisch-katholisches Pfarramt in Großwardein/Oradea 2019 niedergelegt hat, ist seitens der Sozialdemokraten zum EU-Abgeordneten gewählt worden und 2020 zur Nationalen Christdemokratischen Bauernpartei übergelaufen.