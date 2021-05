Russland weist rumänischen Diplomaten aus

Bukarest (ADZ) – Der rumänische stellvertretende Militärattaché in Moskau, Kapitän G. Iliescu, ist zur Persona non grata erklärt worden und muss das Land innerhalb von 72 Stunden verlassen, heißt es in einer Mitteilung des russischen auswärtigen Amtes. Die Entscheidung ist eine Reaktion auf die Ausweisung des russischen stellvertretenden Militärattachés in Bukarest Ende April aufgrund des Verstoßes gegen das Wiener Übereinkommen 1961 und im Sinne der Solidarität mit Tschechien. Das Land geriet in einen diplomatischen Konflikt mit Russland, aufgrund des Verdachts der Verwicklung des Geheimdienstes GRU in die Explosion bei einem Waffenlager nahe Ostrava 2014.