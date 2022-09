Russland weist rumänischen Diplomaten aus

Moskau (ADZ) - Russland hat einen weiteren rumänischen Diplomaten ausgewiesen. Wie das russische Außenministerium am Donnerstag bekannt gab, wurde der Geschäftsbeauftragte der rumänischen Gesandschaft in Moskau, Cosmin Constantin, einbestellt und darüber in Kenntnis gesetzt, dass einer seiner Mitarbeiter zur Persona non grata erklärt worden ist – die Maßnahme sei eine Reaktion auf die „unbegründete Ausweisung“ eines Mitarbeiters der russischen Botschaft in Bukarest. Rumänien hatte vor kaum zwei Wochen einen und im Frühjahr insgesamt 16 russische Diplomaten wegen Verstößen gegen das Wiener Übereinkommen des Landes verwiesen.