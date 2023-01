Schauspieler Mitică Popescu mit 86 Jahren verstorben

Bukarest (ADZ) – Der beliebte Schauspieler Mitică Popescu ist am Dienstag mit 86 Jahren im Bukarester Elias-Spital einer Herzkrankheit erlegen.



Mitică Popescu wurde 1936 in Bukarest geboren und 1958 zu einer Haftstrafe und drei Jahren Zwangsarbeit wegen seiner Weigerung zur Denunzierung verurteilt. Popescu hat 1967 das Institut für Theater- und Filmkunst „I.L.Caragiale“ in Bukarest beendet und im Laufe seiner Karriere vor allem auf der Bühne des „Teatrul Mic“ gespielt.



Er war einer der wichtigsten Schauspieler der rumänischen Bühne, der Filmkunst, des Radiotheaters und Fernsehens und ist außerdem für seine langjährige Sendung „D’ale lu’ Mitică“(Miticăs Alltag) im Staatssender TVR2 bekannt. Seine vielfältige Filmografie umfasst Produktionen von Komödien bis hin zu Dramen.



2002 wurde Mitică Popescu der Nationale Treuedienstorden im Ritterrang verliehen und 2009 wurde er mit dem Preis des Rumänischen Theaterverbands UNITER für sein Lebenswerk ausgezeichnet.