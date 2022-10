Schengen: Ciolacu dankt deutschem Bundeskanzler

Berlin (ADZ) - PSD-Chef Marcel Ciolacu ist am Rande des am Wochenende in Berlin gestiegenen Kongresses der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammengetroffen. Er habe dem Bundeskanzler dabei für dessen Unterstützung in puncto Rumäniens angestrebtem Schengen-Beitritt gedankt und für „eine konsolidierte Präsenz deutscher Investoren“ auf dem rumänischen Markt, vor allem in strategischen Bereichen, geworben, zumal viele deutsche Unternehmen dem russischen sowie belarussischen Markt inzwischen den Rücken kehren, teilte Ciolacu anschließend bei Facebook mit.