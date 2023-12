Schüler stirbt bei Einsturz von Internat

Oderhellen (ADZ) - Bei dem Einsturz eines Teils des Internats des Lyzeums „Tamasi Aron“ in Oderhellen/Odorheiu Secuiesc am Montag ist ein Schüler ums Leben gekommen und drei Schülerinnen wurden verletzt. Laut der Pressesprecherin des Notfallkrankenhauses in Neumarkt/Târgu Mureș war eine der Schülerinnen am Dienstagmorgen im Koma und schwebte in Lebensgefahr. Die Behörden haben Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung aufgenommen.



Die Einsturzursache ist zurzeit noch nicht bekannt, laut der Pressesprecherin des Bürgermeisteramtes Oderhellen, Noémi Zörgö, hätten möglicherweise Kanalarbeiten in der Nähe des alten Gebäudes den Einsturz verursacht. UDMR-Chef Hunor Kelemen erklärte beim Fernsehsender Digi24, dass in den vergangenen Tagen, seit die Arbeiten um das Gebäude aufgenommen wurden, mehrere Kinder Risse in den Wänden gemeldet hatten.



Bildungsministerin Ligia Deca erklärte am Montagabend, dass sie zunächst genau erfahren möchte, was passiert sei, bevor sie detailliertere Aussagen treffe. „So etwas darf nicht mehr geschehen“, sagte die Ministerin und fügte hinzu, das Ministerium werde alles, was in seiner Befugnis liegt, tun, um die nötige Hilfe zu leisten.