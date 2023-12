Selenskyj: Dank an Rumänien

Bukarest (ADZ) - Innige Dankesworte an Rumänien fand der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch auf einer Pressekonferenz im Kontext der anhaltenden polnischen Blockade für Getreideexporte, laut Interfax. „Gott sei Dank“ sei das „intelligente Rumänien“ auf den Plan getreten und Präsident Johannis „hat unseren Bauern geholfen, zu überleben“ – trotz Protesten auch in Rumänien. Die Ernte sei extrem schwierig gewesen, man habe „hunderte Millionen Dollar“ und viel Getreide verloren. 70% des ukrainischen Getreideexports erfolgte durch Rumänien.