Șercan klagt mit Erfolg gegen Staatsanwälte

Bukarest (ADZ) - Der Oberste Gerichtshof (OGH) zwingt die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Beschwerde der Plagiatsjägerin Emilia Șercan wiederaufzunehmen. Sie hatte Anzeige gegen Ex-Innenminister Lucian Bode geleistet, nachdem die Polizei nach ihrer Auffassung Beweismaterial aus einem anderen Verfahren ins Internet durchsickern ließ und den Vorfall nicht gründlich genug untersuchte.



Zum Hintergrund: Ein unbekannter Täter hatte im Januar 2022 der Journalistin intime Bilder aus ihrer eigenen Wohnung auf das Smartphone geschickt. Șercan ging zur Polizei und zeigte den mutmaßlichen Einschüchterungsversuch an, worauf die Bilder aus der Polizeiakte plötzlich im Internet landeten. Die Journalistin verklagte daraufhin die Polizei wegen der fehlerhaften Handhabung von Beweismaterial, doch die Staatsanwälte stellten das Verfahren „aus Mangel an öffentlichem Interesse“ ein.



Șercan ließ nicht locker und zog vor den OGH: Nun müssen sich die Ermittler wieder an die Arbeit machen.