„Sie haben diese Menschen in Ihre Häuser und Herzen aufgenommen“

Bukarest (ADZ) – Jill Biden, Ehefrau von US-Präsident Joe Biden, ist am Samstag in Bukarest mit ukrainischen Flüchtlingen, Flüchtlingshelfern und Behörden zusammengetroffen. „Ihr seid unglaublich stark“, sagte die First Lady der USA, nachdem sie den Berichten ukrainischer Mütter und Kinder über ihre Flucht vor russischen Angriffen gelauscht hatte. Den rumänischen Behörden und Hilfsorganisationen dankte Dr. Biden für ihre „Solidarität und Mitgefühl“ - Rumänien habe „diese Menschen in seine Häuser und Herzen aufgenommen“. Behördenangaben zufolge sind seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hierzulande knapp 900.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen.



Jill Biden war zum Auftakt ihres Samstag-Programms, das in Begleitung von Präsidenten-Gattin Carmen Johannis erfolgte, auch von Staatschef Klaus Johannis begrüßt worden. Neben ukrainischen Kriegsflüchtlingen traf die First Lady auch mit Vertretern von Hilfsorganisationen sowie mit den für die Koordinierung der Flüchtlingshilfe zuständigen Regierungsbehörden zusammen. Biden war am Vortag in Rumänien eingetroffen – sie landete auf dem Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogălniceanu bei Konstanza, um als Erstes die etwa 2000 derzeit vor Ort stationierten US-Soldaten zu besuchen und ihnen für ihren Dienst an Vaterland und Verteidigungsbündnis zu danken.



Das Weiße Haus hatte im Vorfeld ihrer privaten Osteuropa-Tour, die sie nach Rumänien und anschließend in die Slowakei führte, hervorgehoben, dass die Besuche darauf abzielen, „die starken bilateralen Beziehungen (der Vereinigten Staaten) mit den beiden NATO-Alliierten zu bekräftigen“, sich über ukrainische Flüchtlinge zu informieren, das ukrainische Volk zu unterstützen und den Flüchtlingshelfern zu danken.