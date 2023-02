Sieben Vereine fordern Predoius Rücktritt

Bukarest (ADZ) - Ein Verbund bürgerrechtlicher NGOs sieht bei Justizminister Cătălin Predoiu eine Verkettung von Fakten, die auf eine „mögliche Einmischung“ in ein vor Gericht anhängiges Korruptionsverfahren schließen lassen. Predoiu habe demnach seine Ministerbefugnisse weitgehend überschritten und der Faktenverlauf lasse einen begründeten Verdacht auf den Versuch der Vertuschung eines politischen Eingriffs in die Justiz zu – er sei deshalb moralisch unvereinbar mit dem Amt und müsse unverzüglich zurücktreten, fordern die Vereine, darunter solche mit bekannten Namen wie Active Watch oder Funky Citizens.



Justizminister Cătălin Predoiu hatte am 18. Januar vom Freispruch eines Angeklagten in einem Verfahren gesprochen, für das der nächste Termin am 7. Februar angesetzt ist. G4Media hatte zudem berichtet, dass der Minister sich am nächsten Tag mit einer der Richterinnen im Verfahren getroffen hatte. Predoiu hatte sich anschließend in möglicherweise falschen Angaben verstrickt.