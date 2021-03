SMURD Bukarest am Rande des Kollaps

Bukarest (ADZ) – Die steigenden Corona-Fallzahlen in der Hauptstadt und dementsprechend hohe Nachfrage nach rettungsdienstlicher Versorgung bringen den Rettungsdienst SMURD Bukarest an den Rand des Kollaps: Der Rettungsdienst ersuchte am Mittwoch alle Kollegen im Land um Hilfe – die Zahl der Einsätze habe sich „in den letzten zehn Tagen verdoppelt“, zurzeit gingen „im Gebiet Bukarest-Ilfov“ allein von Personen mit mittelschweren bis schweren Covid-19-Syptomen täglich mehr als 2300 Notrufe ein, man könne einsatzmäßig einfach nicht mithalten, so der verzweifelte Appell.



Rettungsdienste aus zehn Landeskreisen boten Soforthilfe an – sowohl Einsatzteams als auch Einsatzwagen, von denen die ersten noch am gleichen Tag in der Hauptstadt eintreffen wollten, wie der Sprecher des Katastrophenschutzes Bukarest-Ilfov, Daniel Vasile, der Presse sagte.



Der Corona-Inzidenzwert in der Hauptstadt steigt zurzeit besorgniserregend – am Donnerstag lag er bereits bei 4,57. Da die Intensivtherapien der Bukarester Corona-Kliniken schon seit Tagen restlos belegt sind, wollen die Behörden mittels zweier mobiler Intensivtherapieeinheiten eini-germaßen Abhilfe schaffen.