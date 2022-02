Sprecher dementiert drohendes Aus für Energieminister

Bukarest (ADZ) – Regierungssprecher Dan Cărbunaru hat am Montag Medienspekulationen über eine drohende Entlassung von Energieminister Virgil Popescu (PNL) dementiert – das Thema sei aus der Luft gegriffen und habe Regierungschef Nicolae Ciucă (PNL) „zu keinem Zeitpunkt“ beschäftigt, so Cărbunaru.



Die Stellungnahme des Regierungssprechers erfolgte, nachdem der liberale Ressortminister vor dem Hintergrund der Energiekrise zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik geraten war – sowohl die PSD, der Seniorpartner in der Großen Koalition, als auch die oppositionelle Reformpartei USR hatten wiederholt gegen Popescu geschossen. So hatte PSD-Chef Marcel Ciolacu nur Stunden davor dem Energieminister vorgeworfen, trotz aller Bitten der Koalitionspartner bis dato noch mit keinerlei Lösungsansätzen in puncto Energiekrise aufgewartet zu haben.



USR-Sprecher Ionuț Moșteanu teilte seinerseits mit, dass die Reformpartei den Energieminister erneut ins Parlament bitten werde, um Rede und Antwort bezüglich der Energiekrise zu stehen, da es letzte Woche wegen der Pöbelei von AUR-Chef George Simion gegen den Minister nämlich nicht mehr dazu gekommen sei, so Moșteanu.