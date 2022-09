Staatliche Beihilfe für Schulsachen und -kleider

Bukarest (ADZ) - Das Ministerium für Investitionen und Europäische Projekte (MIPE) gewährt über 300.000 bedürftigen Schülerinnen und Schülern Staatshilfen im Gesamtwert von 150 Millionen Lei für Schulsachen und -kleider über das Operationelle Programm Hilfe für benachteiligte Personen (POAD) zur Vorbeugung des Schulabbruches.



Die Nutznießer des 2021 gestarteten Programms, die Anfang dieses Schuljahres einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 500 Lei (ca. 100 Euro) auf einer speziellen Bankkarte erhalten können, sind an staatlichen Kindergärten eingeschriebene Kinder, sofern das monatliche Einkommen pro Familienmitglied bis zum Doppelten des garantierten Mindesteinkommens für eine alleinstehende Person (298 Lei) reicht, sowie Schüler an staatlichen Grundschulen und Gymnasien, wenn das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen pro Familienmitglied, das im Juli eines jeden Jahres erzielt wird, maximal die Hälfte des Bruttomindestgrundgehalts auf Landesebene (1275 Lei) beträgt.