Staatschef: Die PSD will den Haushalt sprengen

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat der PSD am Mittwoch vorgeworfen, die „Finanzen des Landes sprengen“ zu wollen, nachdem die Partei davor ihre Zusatzanträge zum Nachtragshaushalt, einschließlich die 40-prozentige Rentenanhebung, in den Haushalts- und Finanzausschüssen des Parlaments durchgesetzt hatte. Wenn „all das, was die PSD verabschiedet“, umgesetzt werde, „würden sich die Kosten dafür auf mehr als 6 Prozent des BIP belaufen “, sagte Johannis auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz. Der Staatshaushalt habe seine Grenzen, das Geld, das die PSD nun den Menschen aus wahlkampftaktischen Gründen verspreche, „gibt es nicht“, stellte das Staatsoberhaupt klar.



Auch Regierungschef Ludovic Orban (PNL) reagierte nach dem Votum der Parlamentsausschüsse harsch: Die PSD scheine „den Verstand verloren“ zu haben und „das Land in den Bankrott treiben“ zu wollen, sagte Orban am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Argeș. Sollten die Parlamentarier nicht „in zwölfter Stunde aufwachen“ und diesen zutiefst schädlichen Vorstoß blockieren, riskiere das Land eine Abstufung durch die Rating-Agenturen und womöglich die Zahlungsunfähigkeit, so der Premier.