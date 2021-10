Staatschef kündigt verschärfte Corona-Auflagen an

Bukarest (ADZ) – Angesichts der Horror-Inzidenz im Land und des unter der Flut an schweren Corona-Fällen kollabierenden Gesundheitssystems hat Staatschef Klaus Johannis am Mittwoch eine Reihe verschärfter Auflagen und Einschränkungen angekündigt. Der einschlägige Beschluss wurde auf einer vom Staatsoberhaupt einberufenen Dringlichkeitssitzung gefasst, an der Interims-Premier Florin Cîțu (PNL), die Interims-Minister für Gesundheit und Inneres, Attila Cseke (UDMR) bzw. Lucian Bode (PNL), Katastrophenschutzchef Raed Arafat und die Chefs des Landesgesundheitsamtes sowie der nationalen Corona-Impfkampagne, Adriana Pistol bzw. Valeriu Gheorghiță, teilnahmen.



Die Maßnahmen, die ab Montag in Kraft treten sollen, über deren endgültige Form die Regierung auf ihrer Sitzung von Freitag befinden will, visieren nach Angaben des Präsidenten zum einen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, darunter auch nächtliche Ausgangssperren – davon ausgenommen sollen allerdings die gegen Corona geimpften Personen sein. Zudem soll das digitale Covid-Zertifikat fortan in fast allen Bereichen des Alltags, einschließlich am Arbeitsplatz, zum Einsatz kommen. Wieder eingeführt wird weiters die allgemeine Nasen-Mundschutzpflicht, die ab kommender Woche auch überall im Freien gelten wird. Zudem entfällt der Schulunterricht ab Montag vorerst für zwei Wochen – die bei den Erst- bis Viertklässlern anstehenden Schulferien werden nämlich auch auf den Gymnasialunterricht, Unter- wie Oberstufe, ausgeweitet.



Nicht zu guter Letzt appellierte der Präsident abermals an alle Bürger, sich schnellstmöglich gegen das neuartige Coronavirus impfen zu lassen – nur so könnten schwere Covid-Erkrankungen vermieden werden, nur so habe das Land Chancen, die Epidemie einzudämmen und letztlich auch zu besiegen.