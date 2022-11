Staatspräsident Johannis bei Pariser Friedensforum

Paris/Bukarest (ADZ) - Zu den Staatenlenkern, die sich seit Freitag an der 5. Ausgabe des Pariser Friedensforums beteiligen, gehört auch Staatspräsident Klaus Johannis. Das 2018 vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron aus der Taufe gehobene Forum versteht sich als Plattform für Staats- und Regierungschefs, internationale Organisationen, lokale Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Stiftungen, Unternehmen, Medien u. a., die sich für eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Bewältigung internationaler Herausforderungen einsetzen. Die diesjährige, zweitägige, Ausgabe des Pariser Friedensforums steht unter dem Motto „Bewältigung der vielschichtigen Krise“, im Fokus stehen dabei der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg in der Ukraine und dessen weltweite Auswirkungen – humanitäre Krisen, steigende Inflation und Energiepreise, zunehmende Ernährungsunsicherheit sowie erhebliche politische und wirtschaftliche Störungen.



Wie das rumänische Präsidialamt am Donnerstag in einer Presseerklärung mitteilte, nimmt Johannis auch an einem Panel zum Thema des Managements von Mehrfachkrisen und dessen Auswirkungen auf die Bevölkerung teil.