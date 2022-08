Steuerfreiheit für Renten unter 3000 Lei ab 2023?

Bukarest (ADZ) - Angesichts der Teuerungsspirale, deren Ende zurzeit noch nicht absehbar ist, und der damit einhergehenden sinkenden Kaufkraft überlegen die regierenden Liberalen, Rentnern mit niedrigeren Altersbezügen vermehrt unter die Arme zu greifen. Wie Regierungs- und PNL-Chef Nicolae Ciucă nach einer Sitzung der Parteispitze bekannt gab, will die PNL den Koalitionspartnern demnächst vorschlagen, die Obergrenze des Steuerfreibetrags bei Renten von derzeit 2000 auf 3000 Lei anzuheben – womit de facto die Altersbezüge von rund einer Million Senioren um durchschnittlich etwa 100 Lei steigen würden.



Medienberichten zufolge könnte die Maßnahme, sofern sie von allen Koalitionspartnern abgesegnet wird, zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten. Zeitgleich müssten des Weiteren auch die von Finanzminister Adrian Câciu (PSD) jüngst in Aussicht gestellten Rentenanhebungen greifen – allerdings bleibt vorerst zum einen unklar, ob die Maßnahme pauschal angewendet werden soll bzw. alle Altersbezüge, einschließlich üppige Sonderrenten, erhöht werden, und zum anderen, in welcher Größenordnung diese Rentenaufstockung ausfallen könnte.