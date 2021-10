Strafrechtliche Ermittlungen gegen PNL-Abgeordneten

Bukarest (ADZ) – Die Antikorruptionsbehörde DNA hat am Donnerstag strafrechtliche Ermittlungen gegen den PNL-Abgeordneten Cosmin Șandru und einen weiteren liberalen Verdächtigen eingeleitet – beide stehen im dringenden Verdacht der versuchten Bestechung eines AUR-Parlamentariers vor dem Anfang Oktober erfolgen Misstrauensvotum gegen das Rest-Kabinett unter Florin Cîțu (PNL).



Wie die Korruptionsjäger in einer Presseaussendung mitteilten, haben der PNL-Parlamentarier Șandru und der liberale Chef des Temeswarer Nahverkehrsbetriebs, Florin Bitea, einem „Abgeordneten des rumänischen Parlaments Vorteile“ in Aussicht gestellt, sollte letzterer im Gegenzug der anstehenden Misstrauensabstimmung fernbleiben. Konkret seien dem AUR-Parlamentarier Leitungsposten in diversen Behörden für seine Verwandten versprochen worden, so die DNA. Strafanzeige gegen die beiden hatte die rechtsnationalistische AUR Anfang des Monats erstattet – und zwar wegen versuchten Stimmenkaufs. Wie AUR-Ko-Chef George Simion damals eröffnet hatte, wurden der DNA auch Beweise bzw. Mitschnitte der zwischen den liberalen Politikern und dem AUR-Parlamentarier gestiegenen Gespräche ausgehändigt.