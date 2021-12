Studie: Rumänen überprüfen selten Onlineinformationen

Luxemburg/Bukarest (ADZ) – Nur 12 Prozent der Rumänen überprüfen Informationen, die auf Nachrichtenwebseiten oder sozialen Netzwerken gefunden werden, besagt eine kürzlich veröffentlichte Eurostat-Studie. Damit liegt Rumänien am vorletzten Platz in Europa, nach Litauen mit 11 Prozent und vor Polen und Bulgarien mit jeweils 16 Prozent. Am entgegengesetzten Ende der Statistik liegen die Niederlande und Luxemburg mit 45 Prozent bzw. 41 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die online gefundene Informationen in den vergangenen drei Monaten geprüft haben, der EU-Schnitt liegt bei 23 Prozent. Am häufigsten wurden dabei die Quellen kontrolliert oder weiter Informationen im Internet gesucht (20 Prozent), auf persönliche Gespräche oder eine Suche offline griffen 12 Prozent zurück.

Anfang des Jahres ging aus einer INSCOP-Studie hervor, dass 67,6 Prozent der Rumänen Informationen auf Webseiten und 74,1 Prozent Informationen in sozialen Medien eher mißtrauisch gegenüberstehen.