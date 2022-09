Studie: Was brauchen Schulen im ländlichen Bereich?

Bukarest (ADZ) - Laut einer Umfrage der Stiftung World Vision Romania an Schulen im ländlichen Bereich wünschen sich 87 Prozent der Lehrkräfte die Einführung eines Förderprogramms einschließlich einer warmen Mahlzeit zur Vorbeugung und Bekämpfung des Schulabbruches. Danach fragen auch mehr als die Hälfte der teilnehmenden Schüler. Fast zwei Drittel der befragten Lehrkräfte meinen, dass mehr Investitionen in Labors, vor allem in Computerräume, sowie in Sportanlagen, Gebäudesanierung, Bibliotheken, Spielplätze, Toiletten und in die Infrastruktur rings um die Schulen, einschließlich die Anschaffung von Bussen, nötig seien.



Dem Bericht zufolge hat eine von zehn Familien kein Gerät für den Online-Unterricht der Kinder. 35 Prozent der Jugendlichen haben keine ausreichenden oder gar keine Schulutensilien und ab dem Lyzeum können 20 Prozent der Eltern die zusätzlichen Kosten für die Unterkunft oder das Pendeln nicht mehr tragen, was oft zum Schulabbruch führt.