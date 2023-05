Sudan: Weitere Rumänen evakuiert

Khartum/Bukarest (ADZ) - Weitere 16 rumänische Staatsbürger und vier Angehörige sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes in Bukarest in den letzten Tagen aus dem von schweren Kämpfen erschütterten Sudan evakuiert worden – sechs davon an Bord eines von den britischen Behörden organisierten Evakuierungsflugs. Die 16 Rumänen seien teils nach Ägypten, teils nach Zypern ausgeflogen worden, teilte das Außenamt mit. Der Behörde zufolge konnten bis dato insgesamt 39 Rumänen und sechs Angehörige aus dem Sudan gerettet werden.