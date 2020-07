Tătaru: Rechnen mit bis zu 1000 Fällen pro Tag

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Nelu Tătaru (PNL) hat am Montagabend in einem TV-Gespräch aufgezeigt, dass die „kommenden beiden Wochen kritisch“ werden und die Regierung mit stetig steigenden SARS-CoV-2-Infektionen, einschließlich mit „tausend bestätigten Neuinfektionen pro Tag“ rechnet – allerdings auch hofft, dass dank des inzwischen in Kraft getretenen Quarantäne- und Absonderungsgesetzes die Lage fortan besser gemanagt werden kann.



Der Minister erläuterte, dass, je nach der Entwicklung der epidemiologischen Situation vor Ort, Abriegelungen einzelner Stadtbezirke oder Ortschaften nicht auszuschließen seien. Unter Beobachtung der Epidemiologen sowie des Krisenstabs der Regierung befänden sich zurzeit „zahlreiche Cluster und Ortschaften“, ab „drei Infektionsfällen pro tausend Einwohner“ könne die Abriegelung einer Ortschaft oder eines Bezirks beschlossen werden, so Tătaru.



Laut offiziellen Daten kommen seit Ausbruch der Corona-Epidemie hierzulande insgesamt fünf Landeskreise auf mehr als drei Infektionsfälle pro tausend Bewohner: diese sind Suceava (6,72), Kronstadt/Brașov (4,34), Vrancea (4,05), Argeș (3,39) und Galatz/Galați (3,03).