Tausende ertrunkene Schafe illegal verscharrt

Tulcea (ADZ) - Nachdem das Kentern eines mit über 14.000 Schafen beladenen Schiffs im Hafen von Midia am 24. November 2019 monatelang für Schlagzeilen sorgte, kam aktuell ein weiteres ökologisches Desaster ans Licht: Die Kadaver der zu tausenden ertrunkenen Tiere wurden nicht vorschriftsmäßig eingeäschert, sondern illegal verscharrt. Dies, obwohl die zuständige Firma SC Cazacioc & Co SRL viel Geld für die Verbrennung kassiert hatte, so das Lokalblatt Focus Press. Das illegale Massengrab wurde in der Nähe von Smârdan, Kreis Tulcea, entdeckt.



Die Präfektur Tulcea hat daraufhin das lokale Komitee zur Bekämpfung von Krankheiten, die Umweltgarde und die Direktion für Veterinärgesundheit und Lebensmittelsicherheit eingeschaltet. Die Grenzwerte für Anthrax, Erreger des auf den Menschen übertragbaren lebensgefährlichen Milzbrands, dessen Sporen im Erdreich Jahrzehnte überleben können, seien um 300 Prozent überschritten, heißt es. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.