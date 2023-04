Tel-Drum-Chefs bekommen Bewährungsstrafen

Bukarest (ADZ) - Acht Jahre nach der Tatzeit sind drei hochrangige Vertreter der Firma Tel Drum aus dem Landeskreis Teleorman wegen Betrugs mit EU-Mitteln erstinstanzlich zu jeweils drei Jahren auf Bewährung sowie 120 Tagen gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Das Unternehmen war jahrelang im Gespräch, nachdem Staatsanwälte davon ausgingen, dass PSD-Frontmann Liviu Dragnea bei den Geschäften das Sagen hatte. Dragnea selbst war in einem anderen Betrugsverfahren im Zusammenhang mit Tel Drum angeklagt worden.



Die Geschäftsleute Petre Pitiș, Mircea Vișan und Florea Neda von der Firma Tel Drum und Ion Florian von WFA Impex haben sich im Jahr 2015 bei einem von der EU finanzierten Kaufgeschäft abgesprochen und es so verfälscht. Dabei entstand ein Schaden von umgerechnet rund einer Millionen Euro.



Die beiden Firmen dürfen laut Urteil für die nächsten zwei Jahre an keinen öffentlichen Beschaffungsverfahren teilnehmen.