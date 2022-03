Telefonat zwischen Ciucă und Harris

Bukarest (ADZ) – Premier Nicolae Ciucă und US-Vizepräsidentin Kamala Harris haben sich am Dienstag telefonisch über die Ukraine-Krise und die Sicherheitslage Rumäniens beraten. Beide Seiten kamen überein, Exekutive und Bürger in der Ukraine weiterhin im Kampf gegen die russische Aggression zu unterstützen, wobei Harris Rumänien für die Flüchtlingshilfe dankte. Übereinstimmung herrschte auch über die Bedeutung der Solidarität zwischen den Alliierten der NATO-Ostflanke, was die Garantie für die Sicherheit erhöhe, heißt es im Kommunique der Regierung.