Testlauf für Lernstandserhebung: Fast 60 Prozent scheitern an Mathe

Bukarest (ADZ) - Nur knapp über 42 Prozent der Schüler der achten Klasse, die sich am diesjährigen Testlauf für die Lernstandserhebung auf Landesebene beteiligten, haben bei der Mathematikprüfung eine höhere Note als fünf bekommen, so die Ergebnisse laut Bildungsministerium. Das ist ein starker Rückgang gegenüber 2023, als fast 60 Prozent besser als Note fünf abschnitten.



Immerhin bestanden mit einer Note von mehr als fünf fast 74 Prozent der knapp 165.000 beteiligten Achtklässler die Prüfung in rumänischer Sprache und Literatur.



Bei der Grammatik- und Literaturprobe in der jeweiligen Muttersprache lag der Anteil der Noten über fünf bei rund 82 Prozent, teilte das Ministerium ebenfalls mit.



Die Ergebnisse werden laut Behörde nun in den einzelnen Schulen durch Gespräche mit den Schülern, Treffen mit den Eltern und im Lehrerrat ausgewertet, um gezielt Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Leistungen treffen zu können.



Relevant sind die diesmaligen Ergebnisse des Testlaufs auch deshab, weil er zum ersten Mal unter prüfungsnahen, digitalisierten Bedingungen durchgeführt wurde. Die Arbeiten wurden nicht von den Lehrern der jeweiligen Bildungseinrichtung korrigiert, sondern nach dem Zufallsprinzip an Prüfer im ganzen Land verteilt.



Die Lernstandserhebung ist zwar keine Prüfung per se, doch zählt sie maßgeblich bei der Verteilung der Schüler nach der achten Klasse auf die Bildungseinrichtungen der nächsten Unterrichtstufe.