Thorenburg: Sechs Tote bei Brandunfall

Thorenburg (ADZ) – Feuer ist am Sonntagmorgen in einem Haushalt in Thorenburg/Turda ausgebrochen und hat sechs Todesopfer gefordert, darunter vier Kinder, dies trotz des Einsatzes der Feuerwehr, dreier Besatzungen des Rettungsdienstes SMURD und weiterer fünf des Kreisrettungsdienstes Klausenburg/Cluj.



Die Feuerwehr evakuierte sofort zwei Erwachsene und fünf Kinder, Angehörige der Roma-Minderheit, aus zwei brennenden und verrauchten Räumen und leistete ihnen qualifizierte Erste Hilfe. Nur ein 14-jähriger Junge wies noch Lebenszeichen auf und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.



Infolge der Tragödie gab Cătălin Manea, Abgeordneter seitens der Pro Europa-Partei der Roma-Minderheit, bekannt, seine Partei werde das Bürgermeisteramt Thorenburg wegen Vernachlässigung und Rassismus verklagen. Bürgermeister Cristian Matei habe der Roma-Gemeinschaft beim Wahlkampf vor zwei Jahren Grundstücke und Wohnungen versprochen und sei nicht zu seinem Wort gestanden.