Tote nach Lebensmittelvergiftung in Psychiatrie

Bârlad/Vaslui (ADZ) – Drei Patienten der psychiatrischen Klinik Murgeni, Kreis Vaslui, sind verstorben und ein weiterer liegt in kritischem Zustand auf der Intensivstation in Bârlad, nachdem Patienten sowie einige Mitarbeiter der Klinik am Dienstag fischhaltige Lebensmittel konsumiert hatten, die vom naheliegenden Kloster Florești gespendet wurden, teilte das Generalinspektorat für Notfallsituationen (IGSU) mit. Die ersteren drei Patienten hatten einen Herzstillstand erlitten. Weitere 28 der über 100 Patienten der Psychiatrie sind am Mittwoch ins Krankenhaus Bârlad und auf die Notfallstation UPU Vaslui mit „spezifischen Symptomen“ – Übelkeit, Erbrechen, Durchfall – eingeliefert worden.



Das Gesundheitsamt hat Proben der Fischprodukte zwecks Laborprüfung entnommen und die Lebensmittel beschlagnahmt. Außerdem wurde über dem Kloster eine Geldstrafe von 40.000 Lei verhängt, zumal dieses über keine Betriebsgenehmigung für Lebensmittelverkauf und Catering verfügt.