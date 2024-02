Training für Militärärzte

Bukarest (ADZ) - Angesichts der steigenden Kriegsgefahr in Europa will die Regierung Sanitätssoldaten und Militärärzte „kriegsnah“ trainieren lassen und bereitet entsprechend einen Eilerlass vor, um ihr medizinisches Know-how und ihre Leistungen unter maximalem Stress beurteilen zu können. So sollen Sanitäter und Militärärzte künftig an Militärübungen teilnehmen, um zumindest über eine theoretische Kampferfahrung zu verfügen. Zuzüglich soll das Verteidigungsministerium künftig über eine Struktur für Einsatzmedizin verfügen.