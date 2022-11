UBB bestätigt: Bode hat abgeschrieben

Bukarest (ADZ) - Die Ethikkommission der Klausenburger Babeș-Bolyai-Universität (UBB) kommt nach der Prüfung der Doktorarbeit von Innenminister Lucian Bode zum Schluss, dass der Politiker sich wohl doch des Plagiats und anderer Verstöße gegen die Forschungsethik schuldig macht. Abgeschrieben sei bei knapp drei Prozent der Arbeit worden, wobei jedoch nur die von der USR zur Anzeige gebrachten Auszüge untersucht wurden.



Allerdings sei kein Vorsatz eindeutig nachzuweisen. Da Bode nicht im akademischen Umfeld tätig sei, können keine einschlägigen Strafen verhängt werden. Der Fall werde nun an die Prüfstelle für akademische Titel CNATDCU verwiesen und nur diese Behörde könne einen Entzug des Doktortitels fordern, teilte die Ethikkommission der UBB mit. Bode schrieb anschließend bei Facebook, dass laut Bewertung seiner Alma Mater die Doktorarbeit also in Ordnung sei. Auch werde er der Empfehlung der Ethikkommission Folge leisten und die Zitierungsfehler berichtigen – obwohl keine gesetzliche Verpflichtung besteht.



Das technische Sekretariat der CNATDCU wies indes eine dort eingegangene Plagiatsanzeige der USR gegen den liberalen Innenminister wegen Formfehler ab.