Udrea-Auslieferung: Urteil auf kommende Woche vertagt

Sofia (ADZ) – Das Berufungsgericht Sofia hat am Dienstag sein Urteil in der Causa der Auslieferung der vor ihrem Haftantritt abgetauchten und wenig später in Bulgarien geschnappten früheren Entwicklungsministerin Elena Udrea (Ex-PDL/-PMP) auf kommende Woche bzw. den 18. Mai vertagt. Grund für den Aufschub war die Abwesenheit eines der beiden Verteidiger Udreas, der wenige Stunden vor der Gerichtsverhandlung in einen Verkehrsunfall verstrickt gewesen war.



Erstinstanzlich hatte das Amtsgericht der südwestbulgarischen Stadt Blagoewgrad bereits Mitte April dem Antrag der rumänischen Justizbehörden auf Auslieferung der hierzulande wegen Bestechlichkeit und Amtsmissbrauch rechtskräftig zu sechs Jahren Freiheitsentzug verurteilten Ex-Politikerin stattgegeben, doch legte die 48-Jährige prompt dagegen Berufung ein. Udrea sitzt bereits seit einem Monat in Bulgarien in Untersuchungshaft und ist bemüht, ihre Auslieferung um jeden Preis zu verhindern.