Über 1 Million Rückkehrer in zwei Monaten

Bukarest (ADZ) - Fast 1,3 Millionen Rumänen sind in den letzten zwei Monaten in die Heimat zurückgekehrt, erklärte Premierminister Ludovic Orban am Montag. Die Rückkehrer kamen seit dem 23. Februar 2020 aus den europäischen Ländern mit der höchsten Coronavirus-Verbreitung wie Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien heim. Tausende von ihnen mussten für zwei Wochen in Quarantäne oder Isolierung. Laut Einschätzung der Regierung gebe es landesweit zwischen 300.000 und 350.000 Rückkehrer, die auf der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz sind.