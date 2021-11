Über 50.000 Corona-Tote seit Pandemiebeginn

Bukarest (ADZ) – Am 22. März 2020 verstarb offiziell die erste mit SARS-CoV-2 infizierte Person in Rumänien – nun sind es 50.087. Erst am 12. Oktober war die Marke von 40.000 überschritten worden. Zwischen dem ersten und dem 10.000. Todesfall, am 22. November 2020 lagen acht Monate. Von den am Freitag gemeldeten 483 Toten waren 433 nicht geimpft.

Am Freitag wurden 8268 Neuinfektionen gemeldet, zum ersten Mal seit Beginn der vierten Welle lag die Anzahl der Intensivpatienten mit 1877 niedriger als am Vortag.