Überläufe sorgen für neue Koalitionsspannungen

Temeswar/Topletz (ADZ) - Insgesamt 16 Bürgermeister und Vizebürgermeister Temescher Kleinstädte oder Kommunen, die meisten davon Liberale, sind nach Angaben des Interims-Präsidenten des Unterhauses und Chefs des PSD-Verbands Temesch, Alfred Simonis, am Wochenende zur PSD übergelaufen, um bei der Kommunalwahl auf PSD-Wahllisten antreten zu können.



Da PNL-Chef Nicolae Ciucă in den letzten Monaten wiederholt klargestellt hatte, dass ihn die andauernde Abwerbung liberaler Kommunalpolitiker durch die PSD erheblich nervt, beeilte sich Regierungs- und PSD-Chef Marcel Ciolacu nun am Wochenende, die gesträubten Gefieder der Liberalen einigermaßen zu glätten: Derlei Vorfälle würden zweifelsfrei zu zusätzlichen Spannungen in der Koalition führen, er hoffe daher, dass es zu keinen weiteren komme und werde die Angelegenheit sowohl mit Simonis als auch mit PNL-Ciuca besprechen. Doch seien Überläufe vor allem in Wahljahren nun einmal keine Seltenheit – dazu komme es zumeist dort, wo „die Bürgermeister sich mit dem Chef des lokalen Parteiverbands weniger gut verstehen“, sagte Ciolacu am Rande eines Besuchs in Topletz/Toplița, Kreis Covasna.