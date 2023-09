Überschwemmungen nach Gewittern am Wochenende

Craiova/Klausenburg/Turda (ADZ) – Die heftigen Stürme und Regenfälle vom Wochenende haben in mehreren Ortschaften in den Kreisen Klausenburg, Alba und Craiova zu zahlreichen Überschwemmungen und Schäden geführt. Die Feuerwehr musste 15 überflutete Kellergeschosse in Klausenburg/Cluj-Napoca und Turda auspumpen. Zahlreiche Straßen standen stundenlang unter Wasser. In mehreren Ortschaften im Kreis Alba sind Platzregen mit bis zu 80 Litern pro Quadratmeter niedergegangen. In Craiova wurden mehrere Dächer vom Sturm weggerissen, zahlreiche Bäume entwurzelt und ein Lichtmast fiel auf die Fahrbahn. Ebenfalls sind mehrere Paneele im Hof des örtlichen Krankenhauses umgestürzt. Bei einer OMV-Tankstelle ist ein Baum auf das Gasflaschenhäuschen gefallen, ohne aber weitere Schäden zu verursachen. Ein PKW mit drei Personen wurde in Craiova von den Wassermassen weggeschwemmt, die Insassen konnten sich selbst in Sicherheit bringen.