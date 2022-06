Ukraine-Krieg: Mehrheit sieht Schuld in Moskau

Bukarest (ADZ) - Über 71% der Befragten in der jüngsten INSCOP-Umfrage im Auftrag des New Strategy Center glauben, dass Russland die Hauptschuld am Krieg in der Ukraine trägt. Knapp über 10% sieht die Verantwortung bei den USA, nur 4,5% bei der Ukraine selbst und unter 4% bei der NATO. Zum Ausgang des Kriegs meinte eine knappe Hälfte (50%), dass die Ukraine den Krieg gewinnt, während lediglich 26% aussagten, dass Russland siegen wird. Eine große Mehrheit von mehr als 87% der Umfrageteilnehmer war einverstanden, dass die russischen Anführer für die Kriegsverbrechen in der Ukraine zu bestrafen sind. Als mögliche weitere Lageentwicklung gingen fast 23% davon aus, dass Russland die Republik Moldau besetzen wird – mehr als zwei Drittel verneinten diese Gefahr.



65% der Befragten sahen die Entsendung von Truppen durch USA und NATO nach Rumänien als positiv an, da sie „uns vor Russland schützen“ – noch im Februar 2022 teilten knapp annähernd 60% diese Meinung. Immerhin findet ein knappes Drittel – rund 32% – dass die Verlegung dieser Truppen Moskau verärgern wird.



Nicht zuletzt meinten über 51%, dass Rumänien im NATO-Bündnisfall zu seinen Pflichten als Mitglied der Allianz stehen sollte.