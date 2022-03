Ukrainer flüchten sogar schwimmend

Siret/Sighetu Marmației (ADZ) - Elf Ukrainer sind am Dienstag auf unüblicherem Wege nach Rumänien geflohen – und zwar schwimmend über die Theiß, trotz eiskalten Wassers. Bei den Flüchtlingen handelt es sich offenbar um Kriegsdienstverweigerer – nach Angaben der rumänischen Grenzschützer sind die Männer nämlich zwischen 21 und 46 Jahre alt, sie alle stellten hierzulande unverzüglich Asylanträge. Einige von ihnen hätten an Unterkühlung gelitten und daher ärztlich behandelt werden müssen, so die Grenzschutzbehörden.