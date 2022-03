Ukrainischer Präsident dankt Rumänien

Kiew/Bukarest (ADZ) – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Montag Rumänien via Twitter für die gewährte militärische Hilfe gedankt – diese trage „wesentlich“ zur Verteidigungskapazität seines Landes bei, schrieb Selenskyj, der zudem Staatschef Klaus Johannis ausdrücklich für dessen Unterstützung in puncto angestrebter EU-Mitgliedschaft der Ukraine dankte. Auch der Außenminister des Nachbarlandes, Dmytro Kuleba, sprach in einem Telefonat mit seinem rumänischen Amtskollegen Bodgan Aurescu seinen Dank für die geleistete militärische und humanitäre Hilfe aus sowie „dafür, dass Sie für unsere Bürger sorgen“.