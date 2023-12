Umfrage: Fast 70% mit Verwandten im Ausland

Bukarest (ADZ) - Über zwei Drittel der Bevölkerung Rumäniens hat Verwandte im Ausland. Dies geht aus einer am Montag von der Nachrichtenagentur news.ro veröffentlichten und in Auftrag gegebenen Studie des Meinungsforschungsinstituts INSCOP hervor, bei der 69 Prozent der Befragten angegeben haben, ausgewanderte Verwandte zu haben – bei einer Umfrage vor zehn Jahren waren es noch 52 Prozent. Die Kategorien, die besonders oft angeben, Familienangehörige im Ausland zu haben, sind Personen lediglich mit Grundschulbildung, Einwohner von Kleinstädten sowie aus den östlichen und südwestlichen Landesregionen. Gleichzeitig gaben nur noch knapp 20 Prozent derjenigen mit Verwandten im Ausland an, dass diese ihnen Geld schicken, vor zehn Jahren waren es noch 38 Prozent. Relativ oft erhalten Menschen unter dem Alter von 30 Jahren, nicht berufstätige Personen sowie Einwohner ländlicher Bewohner Geld aus dem Ausland, so INSCOP.



Außerdem geht aus der Umfrage hervor, dass 68 Prozent (vor 10 Jahren 57%) erachten, ausgewanderte Rumänen trügen „viel“ zum Lebensstandard im Heimatland bei und 84 Prozent (davor 75%) sind der Meinung, diese müssten das Wahlrecht erhalten.